Olanda: Autoritățile îl caută în continuare pe autorul atacului comis la Haga Autoritațile olandeze au informat sâmbata ca operațiunile de cautare a individului responsabil pentru atacul cu cuțit de la Haga, în urma caruia trei persoane au fost ranite, sunt înca în desfașurare, relateaza Mediafax citând agenția DPA.



Poliția au demarat operațiuni de cautare în gari și stațiile de transport public în comun.



Cele trei victime au fost externate la câteva ore în urma atacului, a adaugat poliția, fara a da mai multe detalii.



Nu exista dovezi care sa demonstreze ca atacul este unul de natura terorista,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

