Olanda anunță relaxarea restricţiilor impuse de pandemie și implementarea unui permis Covid Deși multe țari au inceput sa inaspreasca regulile, ca urmare a numarului mare de imbolnaviri, iata ca, Olanda anunța relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, inclusiv sfarsitul distantarii sociale dar si implementarea, din 25 septembrie, a unui “permis Covid” pentru a intra in baruri, restaurante si la festivaluri, relateaza Reuters. Permisul, care va arata […] The post Olanda anunța relaxarea restrictiilor impuse de pandemie și implementarea unui permis Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud va cumpara 1,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 din Romania, a anunțat, miercuri, ministrul Sanatații de la Seul, potrivit Reuters. Cele 1,5 milioane de doze de vaccin pe care Coreea de Sud le cumpara din Romania sunt de la companiile Pfizer și Moderna. Aceasta cantitate ar…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, iar Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Comitetul National pentru…

- Mii de filipinezi au petrecut noaptea pe trotuare ca sa nu iși piarda randul la centrele de vaccinare anti Covid-19. Imaginile cu mulțimea enorma de filipinezi care vor sa se imunizeze au facut inconjurul lumii. Manila va intra in carantina, de aici disperarea oamenilor de a se vaccina inainte de impunerea…

- Decizia administrarii celei de a treia doze anti Covid-19 va fi luata in luna septembrie și aceasta va fi in funcție de numarul de cazuri de coronavirus, varianta Delta care vor fi inregistrate la inceputul toamnei. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. …

- China rejected on Thursday a World Health Organization (WHO) plan for a second phase of an investigation into the origin of the coronavirus, which includes the hypothesis it could have escaped from a Chinese laboratory, a top health official said, according to Reuters. The WHO this month proposed a…

- The Eiffel Tower reopened on Friday after an eight-month shut down because of the COVID-19 pandemic, its longest closure since World War Two, according to Reuters. As a countdown clock at the foot of the tower turned to zero, there were cheers and applause from visitors queuing to get in, a brass band…

- Aproape 1.000 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 dupa ce au participat la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht. Persoanele care au participat la eveniment au avut dovada vaccinarii sau un test negativ la coronavirus. Circa 20.000 de persoane au participat la festivalul…

- Foreign Ministers from the Group of 20 major economies (G20) met face-to-face on Tuesday for the first time in two years, with host Italy aiming to push multilateral cures for global crises like the COVID-19 pandemic, according to Reuters. The one-day debate in the southern city of Matera will aim…