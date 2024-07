Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Spaniei si Frantei, care are loc marti seara (22:00), pe Munchen Football Arena, in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Spania: 23. Unai Simon - 22. Jesus Navas, 4. Nacho, 14.

- Ronald Koeman (61 de ani), selecționerul Olandei, ar fi trebuit sa susțina in aceasta seara conferința de presa premergatoare meciului cu Anglia, din semifinalele Campionatului European din Germania, dar aceasta nu va mai avea loc astazi. Olanda și Anglia se vor intalni miercuri, 10 iulie, de la 22:00,…

- Prima semifinala de la EURO 2024 aduce fata in fata doi colosi ai fotbalului european.Este vorba despre Spania si Franta, formatii care se vor intalni in aceasta seara, cu incepere de la ora 22:00, la Munchen, pe Allianz Arena. In sferturi Spania a trecut de tara gazda, Germania, dupa un gol inscris…

- A doua semifinala a Campionatului European de fotbal din Germania se va stabili astazi, 6 iulie 2024, in urma ultimelor doua sferturi de finala. De la ora 19.00, la Dusseldorf, se va juca Anglia ndash; Elvetia, iar de la ora 22.00, la Berlin, a fost programata partida Olanda ndash; Turcia. Castigatoarele…

- Didier Deschamps (55 de ani), selecționerul Franței, este de parere ca Spania, viitoarea adversara din semifinalele Campionatului European din Germania este cea mai buna echipa de la acest turneu final. Spania și Franța sunt primele echipe care au obținut calificarea in semifinalele de la Euro 2024.…

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- Austria - Franța, meci contand pentru prima etapa din Grupa D a EURO 2024, va avea loc astazi de la ora 22:00 și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct de catre PRO TV. Polonia - Olanda, cealalta partida a grupei, s-a terminat cu victoria reprezentativei din Țarile de Jos, scor 1-2. ...

- Ziarul britanic The Telegraph a prefațat turneul final de Campionat European, cu cateva observații despre toate cele 24 de reprezentative care iși vor disputa marele trofeu. 11 zile ne despart de deschiderea Campionatului European de fotbal. Pe 14 iunie, ora 21:00, naționala țarii-gazda, Germania, va…