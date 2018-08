Stiri pe aceeasi tema

- O problema survenita la sistemul de control al traficului aerian pe aeroportul Schiphol din Amsterdam a afectat programul decolarilor sau aterizarilor, a anuntat agentia de stiri ANP, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Procuror: Am unele elemente ca un anume ofițer al Jandarmeriei a incercat…

- Unsprezece nou-nascuti au murit in Olanda, dupa ce mamele lor au participat la un studiu clinic in cadrul caruia le-a fost administrata Viagra in timpul sarcinii, deoarece aveau placenta subdezvoltata

- Trei persoane au fost ranite, un tânar în vârsta de 17 ani fiind în coma, în urma unui accident rutier produs, în apropiere de stațiunea Costinești, în care au fost implicate o autoutilitara și un autoturism cu volan pe dreapta. Potrivit polițiștilor, accidentul…

- Conducta principala care alimenteaza cu apa cartierul Schei s-a spart ieri, iar defectiunea nu a putut fi remediata peste noapte. Se lucreaza si astazi pentru ca furnizarea apei sa poata fi reluata.

- 144 de pasageri dintre care 22 de copii au stat ore in sir in aeroportul Charles de Gaulle din Paris, dupa ce cursa spre Chisinau a fost anulata din cauza unor defecțiuni tehnice. Aeronava unei companii private urma sa ajunga ieri in tara, dar a ajuns abia azi, dupa amiaza.

- Compania TAROM anunta intarzieri pe toate cursele din cauza indisponibilitatii sistemului (DCS) SITA, la nivel global. Operatiunile de Check-In si Boarding sunt suspendate pana la rezolvarea problemelor care fac sistemul SITA nefunctional. Compania TAROM le ofera pasagerilor care se afla in aceste momente…

- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat sambata ca Sistemul global SITA (Departure Control System) este indisponibil la nivel mondial, iar compania de stat subliniaza ca, din aceasta cauza, vor exista intarzieri pe toate cursele.

- Cine credea ca e liniste in Primarie, chiar dupa plecarea lui Donald Tom in “Tara Lalelelor”, se inseala – spiritul acru si puturos al TOVARASULUI inca si-a lasat o coada (“de topor”) in Palatul Comunal – Pistol Militianul!