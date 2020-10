Olanda adoptă o ''lege corona'' pentru a avea o bază juridică pentru restricţii Parlamentarii olandezi au votat marti o lege temporara menita sa reprezinte baza juridica pentru o izolare partiala a Olandei si care deschide calea pentru introducerea de catre guvern a obligativitatii de a purta masca in spatiile publice inchise, relateaza AFP. Numita "legea corona", textul, dorit de camera inferioara si de consiliul de stat, ofera parlamentului mai mult control asupra actiunii guvernului, ale carui masuri sunt in prezent puse in practica prin ordonante de urgenta. Legea prevede in special baza juridica pentru o obligatie de a purta masca in spatiile publice inchise, o masura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

