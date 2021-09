Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Olandei a surclasat Turcia cu 6-1, marti seara, pe teren propriu, intr-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022. ''Portocala mecanica'' a deschis scorul dupa doar 54 de secunde, prin Davy Klaassen, apoi Memphis Depay a reusit un hat-trick (16,…

- Meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 (Qatar) vor cotinua marți, iar unele dintre aceste partide pot fi vazute în direct la televizor. În România, duelurile din preliminarii pot fi vazute la Digisport și LookTV.Programul transmisiilor…

- Olanda - Muntenegru se joaca azi, de la 21:45, intr-o partida care conteaza pentru runda a 5-a din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar. Cele doua formații fac parte din Grupa G, cea mai echilibrata, cu patru echipe care se bat pentru calificare. Dupa patru jocuri, Turcia (8 puncte) conduce…

- Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istorie pentru o echipa naționala, dupa ce a înscris de doua ori pentru Portugalia (2-1 vs Irlanda), în preliminariile Cupei Mondiale 2022. Tot miercuri, Franța a obținut doar o remiza în fața Bosniei-Herțegovina, scor 1-1.Ronaldo,…

- Celtic Glasgow a invins formatia olandeza AZ Alkmaar cu scorul de 2-0, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului Europa League la fotbal. Vicecampioana Scotiei s-a impus prin golurile marcate de japonezul Kyogo Furuhashi (12) si James Forrest (61). Rezultate:…

- Cehia a produs marea surpriza de la EURO 2020 și a invins Olanda, 2-0, eliminand „Portocala mecanica” din optimi. Cehia va evolua in sferturi impotriva Danemarcei, sambata, 3 iulie, la Baku (19:00) Dupa meci, Ruud Gullit, fostul mare jucator olandez, a criticat jucatorii și nu l-a iertat nici pe selecționerul…

- La turneul din Portugalia, tricolorii s au clasat pe primul loc la faza intai a preliminariilor. Romania il are ca antrenor jucator pe constanteanul Ionut Florea, iar dintre cei 11 componenti ai lotului opt sunt constanteni. In faza a doua, Romania va juca in grupa B, alaturi de Italia, Germania si…

- Selectionata de fotbal a Olandei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins formatia Austriei cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, in Grupa C. Echipa Olandei a facut un nou meci bun, s-a impus prin golurile marcate de Memphis Depay (11 -…