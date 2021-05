Olanda a ridicat restricțiile și dă liber „fetelor” Olanda a ridicat miercuri mai multe restrictii impotriva Covid-19. Astfel, gradinille zoologice si salile de sport sa vor redeschide, iar prostituatele pot sa primeasca din nou clienti. Cafenelele si restaurantele pot servi de acum clientii in exterior intre orele 06:00 si 20:00, pana acum fiind posibil doar de la pranz, pana la ora 18:00. Totuși, evenimentele cu public continua sa fie interzise. Muzeele, teatrele si cinematografele raman, de asemenea, inchise. In prezent, in Olanda exista in jur de 205 de noi infectari la 100.000 de locuitori in sapte zile. Numarul de pacienti cu COVID-19 din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olanda a ridicat o serie de restrictii impotriva COVID-19 incepand de miercuri, permitand gradinilor zoologice si salilor de sport sa se redeschida si prostituatelor sa primeasca din nou clienti, relateaza dpa.

- Olanda a ridicat o serie de restrictii impotriva COVID-19 incepand de miercuri, permitand gradinilor zoologice si salilor de sport sa se redeschida si prostituatelor sa primeasca din nou clienti, relateaza dpa. Cafenelele si restaurantele pot servi acum clientii in zonele exterioare intre…

- Italia va ridica restricțiile la jumatatea lunii mai, informeaza AFP, citandu-l pe ministrul italian de Externe Luigi Di Maio. „Scopul este de a permite din nou accesul vizitatorilor din tarile care au atins un nivel ridicat de vaccinare, relaxand anumite masuri de la jumatatea lunii mai”, a declarat…

- Restricțiile anti-COVID din statul American Florida s-au ridicat lunea aceasta. Guvernatorul statului american și-a justificat decizia prin eficacitatea si disponibilitatea vaccinurilor dezvoltate impotriva acestei maladii, informeaza AFP. De asemenea, starea de urgența se va incheia definitiv in acest…

- Guvernul olandez a suspendat sambata planurile de a ridica mai multe restrictii anti-COVID, deoarece tara continua sa se confrunte cu rate de infectie ridicate, informeaza Agerpres . Olanda intentionase sa reduca restrictiile pentru zonele in aer liber – inclusiv gradinile zoologice, parcurile de distractii…

- Olanda se pregatește de o prima etapa de relaxare a masurilor restrictive. Se va renunța la o parte din reguli de la sfarșitul acestei luni. Incepand cu data de 28 aprilie, in Olanda vor fi redeschise terasele. De asemenea, se va renunța și la carantina parțiala. Interdictiile de circulatie pe timp…

- Planuiți ca in perioada urmatoare sa calatoriți in Grecia? Aceasta țara extinde restrictiile pentru zborurile internationale pana in data de 19 aprilie. Grecia va extinde restrictiile pentru zborurile interne pana pe 12 aprilie si pentru zborurile internationale pana pe 19 aprilie. Potrivit Reuters,…

- New South Wales și Australia de Sud reduc restricțiile dupa cateva saptamani fara cazuri Covid. Oamenii vor avea voie sa danseze in localuri și sa primeasca oaspeți. In New South Wales (NSW), 30 de persoane vor avea voie sa danseze la nunți și pana la 30 de persoane vor putea petrece in interior,…