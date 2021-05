Stiri pe aceeasi tema

- Olanda a ridicat o serie de restrictii impotriva COVID-19 incepand de miercuri, permitand gradinilor zoologice si salilor de sport sa se redeschida si prostituatelor sa primeasca din nou clienti, relateaza dpa. Cafenelele si restaurantele pot servi acum clientii in zonele exterioare intre…

- Guvernul a decis ca din 15 mai salile de sport sa funcționeze cu o capacitate de 50%. Ulterior, de la 1 iunie, pentru o capacitate de 70%, clienții ar trebui sa prezinte dovada vaccinarii, adica adeverința care atesta ca au fost imunizați impotriva Covid-19. Patronii sau reprezentanții salilor care…

- Restricțiile anti-COVID din statul American Florida s-au ridicat lunea aceasta. Guvernatorul statului american și-a justificat decizia prin eficacitatea si disponibilitatea vaccinurilor dezvoltate impotriva acestei maladii, informeaza AFP. De asemenea, starea de urgența se va incheia definitiv in acest…

- Inceputul de saptamana vine cu o veste buna! Bistrița scapa de restricțiile de weekend și cele privind salile de sport. ”Ramanem pe cod roșu, fiind incidența peste la mie, dar scapam de masurile de weekiend și cele cu salile de sport, implicit!” a declarat Stelian Dolha. Incidența cazurilor COVID in…

- Bulgaria a luat joi decizia controversata de a relaxa restrictiile legate de pandemia de coronavirus, cu trei zile inainte de alegerile legislative si intr-un moment in care mortalitatea este la cel mai ridicat nivel, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Ne aflam cu siguranta in varful celui…

- Olanda va prelungi pana la 20 aprilie masurile restrictive in vigoare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, care se agraveaza in regat, reducand in acelasi timp cu o ora durata restrictiilor de circulatie, a anuntat marti seara premierul olandez Mark Rutte, relateaza AFP. ‘Numarul infectiilor este…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a hotarat miercuri, 3 martie, aplicarea urmatoarelor masuri: HOTARAREA NR. 19 din 3 martie 2021 privind reevaluarea masurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 11 din 17 februarie 2021, in aplicarea H.G. nr. 35/11.02.2021,…

- Irlanda incepe de saptamana viitoare sa redeschida treptat unele scoli, insa extinde restrictiile de izolare pana in aprilie. Restaurantele, barurile și alte sectoare raman și ele inchise pentru a preveni o alta explozie de cazuri cu COVID, potrivit The Guardian, citat de G4media . Guvernul irlandez…