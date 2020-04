Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a ajuns duminica la 3.684, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate inca 83 de victime, cel mai redus bilant zilnic incepand din data de 26 martie, potrivit datelor transmise de Institutul National de Sanatate Publica (RIVM), informeaza…

- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a ajuns joi la 3.315, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate inca 181 de victime, fata de cele 189 comunicate in urma cu o zi, potrivit datelor transmise de Institutul National de Sanatate Publica (RIVM), informeaza Reuters.Conform…

- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a depasit miercuri 3.000, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate inca 189 de victime, totalul ajungand astfel la 3.134, potrivit datelor comunicate de Institutul National de Sanatate Publica (RIVM), transmit Reuters si Xinhua.Conform…

- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a crescut cu 122 in ultimele 24 de ore, ajungand la un total de 2.945, au comunicat marti autoritatile sanitare in buletinul zilnic.Institutul National de Sanatate Publica (RIVM) a raportat totodata ca bilantul cazurilor de infectare…

- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a crescut cu 86 in ultimele 24 de ore, ajungand la un total de 2.823, au comunicat luni autoritatile sanitare, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Marcel Ciolacu, apel catre președintele Romaniei: O sa venim cu anumite…

- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a crescut cu 134, ajungand la un total de 1.173, au comunicat miercuri autoritatile sanitare, transmite Reuters.Totodata, bilantul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus este de 13.614, cu un plus de 1.019 fata de…

- Masurile luate in Olanda pentru a limita raspandirea noului coronavirus au dus la injumatatirea ratei infectarilor, dar trebuie sa fie continuate pentru a fi cu adevarat eficiente, a declarat miercuri seful Institutului olandez de Sanatate Publica, Jaap van Dissel, informeaza Reuters. …

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din Olanda a crescut joi cu 22% ajungand la 614, au declarat responsabili din domeniul sanatatii, citati de Reuters.Cea mai mare parte a infectiilor, 273, au fost raportate in provincia sudica Noord-Brabant, a indicat intr-o declaratie Institutul…