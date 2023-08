Stiri pe aceeasi tema

- Economia olandeza a intrat in recesiune, dupa ce s-a micșorat cu 0,3% trimestrial, in al doilea trimestru, arata o prima estimare publicata miercuri de Statistics Netherlands, informeaza Reuters.

- Profesorul-filosof din Cluj care și-a omorat iubita a fost condamnat: Judecatorii au stabilit și cat costa viața victimei21 de ani de inchisoare va executa Bone Ferenc, profesorul cu studii de Filosofie la UBB, dar și in Ungaria, Olanda și Anglia, pentru ca și-a omorat iubita intr-un acces de gelozie.…

- Economia zonei euro a fost in recesiune tehnica in primele trei luni ale acestui an, potrivit cifrelor revizuite publicate joi de Eurostat. Statisticile arata ca PIB-ul zonei euro s-a contractat atit in primul trimestru din 2023, cit si in ultimul trimestru din 2022, transmite digi24.ro Oficiul european…

- ”Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fata de primele trei luni din 2022, tranzactiile in segmentul industrial si logistic reprezentand aproximativ 50% din volum, iar cele din segmentul birourilor circa…

- „Conștiința naționala și speranța dau putere ungurilor blocați in afara granițelor dupa Trianon (n. red. – tratatul de dupa Primul Razboi Mondial prin care statele Antantei au incheiat razboiul cu Ungaria)”, spune secretarul de stat adjunct pentru politica naționala al premierului ungar, Viktor Orban,…

- Produsul Intern Brut (PIB) din regiunea Macao a crescut cu 38,8% in primul trimestru al anului 2023 datorita relaxarii masurilor de carantina la intrare, a reluarii calatoriilor intre Hong Kong și Macao și cu partea continentala a țarii, potrivit datelor publicate joi de Biroul de Statistica al Regiunii…