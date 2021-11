Stiri pe aceeasi tema

- Poliția olandeza a folosit vineri un tun cu apa pentru a dispersa protestatarii de la Haga care aruncau cu pietre și trageau focuri de artificii pentru a protesta fața de o noua carantina parțiala anunțata de guvern pentru a contracara o revenire în forța a pandemiei de Covid-19, potrivit unui…

- Moscova a introdus joi in cele mai stricte restrictii legate de Covid-19 din mai mult de un an, in conditiile in care numarul zilnic al infectiilor si cel al deceselor au atins noi maxime la nivel national, pe fondul ratei scazute de vaccinare, transmite Reuters.

- Mii de oameni au ieșit in strada, in Italia, nemulțumiți de faptul ca certificatul verde a devenit obligatoriu pentru toți angajații. Poliția este in alerta, școlile au terminat cursurile devreme, iar ambasadele au emis avertismente cu privire la posibile violențe pe fondul nemulțumirilor demonstranților…

- Politia italiana a folosit simbata tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a risipi sute de protestatari, care demonstrau la Roma impotriva masurii guvernului de a face certificatul verde pentru Covid-19 obligatoriu pentru toti lucratorii, transmite Reuters. Un grup de protestatari au incercat sa strapunga…

- Prunele in stare proaspata produse in UTA Gagauz-Yeri au fost exportate anul acesta pentru prima data in Olanda. Compania producatoare este certificata conform standardelor GLOBALG.A.P, comunica MOLDPRES. Compania din Gagauzia produce diferite soiuri de prune. Acum doi ani, datorita suportului…

- Poliția anti-revolta a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor care au tras focuri de arma in aer și au aruncat cu sticle și pietre in forțele de ordine, la ceremonia de inaugurare a noului șef al Bisericii Ortodoxe sarbe in Muntenegru, relatea

- Australienii sunt tot mai furioși vizavi de restricțiile sanitare. Mii de oameni au ieșit in strada la Melbourne, oraș aflat deja de aproape 3 saptamani in carantina și s-au inregistrat ciocniri violente cu forțele de ordine.

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața in timpul unor proteste violente in orașul Jalalabad, acolo unde mii de oameni au ieșit pe strazi pentru a susține steagul național al Afganistanului și pentru a se opune instalarii in spații publice a stindardului gruparii talibane,