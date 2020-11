Olanda a descoperit o rețea infracțională care instruia solicitanții de azil să se prefacă homosexuali Guvernul olandez a anunțat ca va revizui dosarele a zeci de ugandezi carora le-a fost acordat azil dupa ce a descoperit o rețea infracționala care ajuta pretinșii refugiați sa își falsifice orientarea sexuala, relateaza Reuters.



Olanda a început sa accepte cereri de azil din partea ugandezilor LGBT în 2014, dupa ce țara africana a introdus pentru scurt timp pedeapsa cu moartea pentru relațiile sexuale între persoane de același sex, înainte de a renunța la masura sub presiunea comunitații internaționale.



Relațiile între persoane de același sex înca…

