Olanda: 16 migranţi, printre care patru minori, au fost descoperiţi ascunşi într-un camion "Politia militara regala a Tarilor de Jos a descoperit 16 cetateni straini intr-un camion in IJmuiden", oras portuar situat pe coasta de vest a Olandei, a precizat aceasta intr-un comunicat. Camionul transporta piese auto intre care erau ascunsi migrantii, se adauga in comunicat. Soferul camionului, un cetatean turc de 45 de ani, s-a prezentat el insusi la agentii de securitate inainte de a se imbarca pe feribot, declarand ca a auzit zgomote in remorca sa. Fortele de ordine au descoperit in camion patru baieti minori, o femeie si 11 barbati, de nationalitati diferite. A… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Migrantii, in marea lor majoritate afgani, nu au avut de suferit, a declarat un responsabil al politiei, adaugand ca sistemul de refrigerare din camion nu fusese oprit. Politia a oprit camionul pe o autostrada in apropierea orasului Xanthi, in nordul Greciei, pentru un control de rutina. Soferul…

- ''Un barbat arestat de Garda in portul Dublin sambata, 26 octombrie, este o persoana de interes in cadrul anchetei noastre pentru crima in legatura cu cele 39 de persoane gasite decedate intr-un camion in Purfleet miercuri, 23 octombrie'', a declarat politia din comitatul Essex, unde a fost descoperit…

- ''Un barbat arestat de Garda in portul Dublin sambata, 26 octombrie, este o persoana de interes in cadrul anchetei noastre pentru crima in legatura cu cele 39 de persoane gasite decedate intr-un camion in Purfleet miercuri, 23 octombrie'', a declarat politia din comitatul Essex, unde a fost descoperit…

- Trei persoane arestate în legatura cu ancheta privind moartea celor 39 de persoane din camionul din Essex au fost eliberate pe cauțiune, a spus Poliția, relateaza Reuters. Un barbat și o femeie din Warrington au fost eliberați pe cauțiune pâna pe 11 noiembrie, iar un barbat din Irlanda…

- Soferul camionului la bordul caruia au fost gasite miercuri trupurile neinsufletite a 39 de migranti, la est de Londra, a fost inculpat pentru multiple capete de acuzare, printre care omor din culpa si trafic de persoane, a comunicat sambata politia britanica, transmite AFP si Reuters, scrie Agerpres. …

- Mo Robinson, un irlandez in varsta de 25 de ani, a fost retinut de politistii din Essex si este interogat de acestia sub suspiciunea de crime multiple, dupa ce a a condus un camion unde se aflau 39 de cadavre, potrivit The Sun, preluat de digi24.ro. Politia crede ca unitatea de tractare - partea din…

- Poliția britanica a descoperit 39 de persoane moarte in remorca unui tir, in parcul industrial Waterglade, in apropierea Londrei. Conform unor surse, tirul venea din Bulgaria. Șoferul acestuia a fost arestat.

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți intr-o remorca de TIR din parcul industrial Waterglade din zona Essex de langa Londra, informeaza BBC. Șoferul tirului a fost arestat. Cadavrele au fost descoperite in urma unui apel al numarul de urgența facut dimineața in jurul orei 03.40 (ora Romaniei).…