Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz, al carui Partid Social-Democrat a suferit o infrangere istorica la alegerile pentru Parlamentul European, si-a invitat sambata coalitia – subminata de dispute interne – “sa-si revina”, declarandu-se totodata convins ca va putea candida pentru un al doilea mandat in functie…

- Cancelarul german Olaf Sholz exclude optiunea convocarii alegerilor legislative anticipate in urma infrangerii zdrobitoare suferite de partidele coalitiei sale de guvernare la alegerile europarlamentare, numita in presa „coaliția perdanților”. Alternativa pentru Germania (AfD) a ajuns pe locul doi,…

- Cancelarul german Olaf Scholz este sub presiune pentru a o sprijini pe presedinta in exercitiu a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat, daca blocul ei conservator se va clasa pe primul loc in alegerile pentru Parlamentul European de saptamana viitoare, informeaza dpa. Castigatorul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca ucrainenii care au permis de sedere si loc de munca in Germania pot ramane in tara, chiar daca Ucraina incearca sa recruteze cetateni care locuiesc in strainatate pentru a-și apara țara in razboiul declanșat de Rusia.

- Aproximativ 90% din veniturile generate de activele rusesti inghetate ar trebui sa fie cheltuite pentru achizitionarea de arme pentru Ucraina, a afirmat luni cancelarul german Olaf Scholz, sustinand astfel o propunere a Uniunii Europene, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat duminica Iranul in privința unor noi atacuri asupra Israelului, in timp ce escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a umbrit inceputul turneului sau de trei zile in China.

- Cancelarul german Olaf Scholz a felicitat Romania pentru aderarea la Schengen, aratand ca decizia s-a luat tarziu, “dar pe deplin meritat”, potrivit agerpres.ro. “Sunt recunoscator pentru rolul jucat de Romania pentru securitatea Europei. Contributia tarii dumneavoastra ca principal contributor la brigada…

- Cancelarul german Olaf Scholz are programata pentru sambata o vizita in Romania. El va fi primit de premierul Marcel Ciolacu si va participa la conferinta ocazionata de Intalnirea Liderilor Partidului Socialistilor Europeni.