Cancelarul german Olaf Scholz a spus ca responsabilitatea incheierii razboiului din Ucraina ramane a președintelui rus Vladimir Putin, potrivit CNN.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a numit declarațiile de la Kiev despre presupusa disponibilitate a Occidentului de a diviza Ucraina "conform scenariului coreean" drept primul pas catre recunoașterea realitaților teritoriale existente, relateaza Rador.

In cursul unei vizite la Brasilia, care marcheaza o restabilire a relațiilor dintre Germania si Brazilia, cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca este incantat de revenirea Braziliei pe scena mondiala, o data cu alegerea președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, scrie Rador.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca nu are in vedere trimiterea de avioane de lupta in Ucraina, transmite CNN, relateaza Rador.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca razboiul "hibrid" al Federației Ruse cu țarile Occidentului a devenit aproape "adevarat". Declarația a fost facuta dupa incheierea discuțiilor cu ministrul de extere sud-african, Naledi Pandor, informeaza Rador.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a transmis, joi seara, presedintelui SUA, Joseph Biden, intentia Berlinului de a livra Ucrainei tancuri, noteaza mediafax.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pare sa reziste presiunilor si vrea sa mai astepte pana sa decida daca va oferi sprijin militar suplimentar Ucrainei, in contextul actiunilor in acest sens anuntate de Franta si Statele Unite, informeaza Mediafax.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a propus, miercuri, reluarea cooperarii comerciale cu Rusia dupa eventuala incheiere a razboiului din Ucraina, dar Administratia de la Moscova a respins propunerea liderului de la Berlin, relateaza Mediafax.