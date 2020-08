Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii germani l-au propus pe Olaf Scholz, actual ministru de finante in guvernul de coalitie si politicianul lor cel mai popular, drept candidatul partidului SPD la functia de cancelar in alegerile federale din 2021, care vor marca finalul celui de-al patrulea si ultim mandat al crestin-democratei…

- Germania va incepe saptamana aceasta testarea obligatorie a calatorilor care se intorc din tari cu o rata ridicata a infectiilor cu COVID-19, a anuntat Jens Spahn, ministrul Sanatatii german, potrivit Reuters. “Avem primele proiecte. Vrem sa ne coordonam bine acest lucru cu statele fiindca ele vor trebui…

- Ratingul R, care masoara numarul de de infectii cauzate de o persoana a trecut, de asemenea, de 1, de la 0,93 cat era joi, ajungand sambata la 1,08. "Al doilea val de coronavirus este deja aici. Se intampla in fiecare zi. Avem zilnic noi cazuri de infectare care ar putea deveni un numar foarte mare",…

- Germania dispune in prezent de doar cateva sute de doze din antiviralul remdesivir, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, le-a declarat luni eurodeputatilor ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, precizand ca lucreaza pentru a se asigura ca medicamentul ar putea fi produs…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a subliniat miercuri ca noul tip de coronavirus constituie in continuare un risc, dupa ce landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei a reintrodus carantina in doua districte in urma descoperirii unui focar la un abator, informeaza Reuters, potriivt…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a anuntat, duminica, ca aplicatia pentru smartphone-uri de urmarire a contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus este gata sa fie lansata, transmite Reuters.