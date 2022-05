Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut miercuri de cancelarul german Olaf Scholz, care a realizat o paralela cu efectele celui de Al Doilea Razboi Mondial in tara sa, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Cei care traiesc in Germania stiu ca bombele care au cazut in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial sunt inca…

- „Rusia a uitat tot ce era important pentru invingatorii celui de-Al Doilea Razboi Mondial”, a acuzat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in ajunul comemorarilor din Rusia, de la 9 mai, care sarbatoresc victoria asupra Germaniei naziste. Volodimir Zelenski a criticat vehement intr-un…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a discutat telefonic cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si cei doi sefi de stat au rezolvat o disputa privind vizita primului la Kiev care fusese refuzata, a anuntat joi biroul prezidential de la Berlin, relateaza dpa. Steinmeier intentiona sa efectueze…

- Propaganda din Rusia aduce acuzații grave la adresa Romaniei și susține ca un grup de militari din țara noastra a fost trimis in orașul Odesa, pentru a lupta in razboiul din Ucraina. Cu toate astea, presa lui Vladimir Putin nu are dovezi concrete impotriva romanilor, ci doar poze cu liderii armatei…

- “Razboiul din Ucraina ”ar putea fi o disputa care sa dureze mai mult timp si, prin urmare, trebuie sa facem fata impreuna”, a spus Scholz, in cadrul unei conferinte de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Scholz a spus ca pozitia Germaniei referitoare la interdictia…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroeder, un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, este vizat in Germania de o plangere pentru „crime impotriva umanitatii” și ar putea fi inculpat, a anuntat marti justitia, transmite AFP. Parchetul din Hanovra a confirmat pentru agentia de presa franceza ca…

- Presedintii Statelor Unite si Frantei, Joseph Biden si Emmanuel Macron, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, au avertizat Rusia, in cursul noptii de luni spre marti, ca decizia de recunoastere a independentei regiunilor Donetk si Lugansk "nu va ramane fara riposta". Fii la curent…

- Ucraina are nevoie de garantii privind securitatea energetica din cauza riscurilor strategice generate de gazoductul Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, a afirmat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, dupa intalnirea cu Olaf Scholz, cancelarul G