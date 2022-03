Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca țarile „neprietenoase” trebuie sa plateasca in ruble pentru gaze sau contractele lor vor fi suspendate. Decretul semnat joi intra in vigoare la 1 aprilie.

- Oficialul american Anthony Blinken a declarat in cadrul unei conferințe de presa la Tallinn, Estonia, ca Europa "are absolut nevoie" sa renunțe la importurile de resurse energetice din Rusia și sa gaseasca noi surse, de preferința proprii, pentru a satisface necesitațile de gaze. El nu aproba dependența…

- La punctul de trecere dintre orașul Ujgorod (Ucraina) și Slovacia, de exemplu, volumul livrarilor pentru UE este mai mult decat dublu: 851 gigawați ora (GWh) pe 28 februarie, fața de 372 GWh pe 23 februarie, potrivit datelor de la Asociația Europeana a Operatorilor de Sisteme de Transport Gaze Entsog.Creșterea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a aparat marti, cu prilejul vizitei sefului guvernului german Olaf Scholz la Moscova, gazul rusesc si pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder, criticat in Germania pentru ambitia de a intra in consiliul de administratie al gigantului rus Gazprom, relateaza…

- Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat postului public de radio, transmite MTI. El a adaugat totodata ca tara sa poate juca un rol in detensionarea dintre Rusia si Occident, iar recenta sa intalnire la…