Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa obtina, in sfarsit, in acest an statutul de membru deplin in spatiul Schengen. Tara dumneavoastra a depus mari eforturi in acest sens, trebuie sa onoram acest lucru. L-am asigurat pe presedintele Iohannis inca o data de sustinerea mea in acest sens”, a aratat oficialul german. Olaf Scholz a mentionat,…