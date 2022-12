Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu si-a indeplinit niciun obiectiv in razboiul din Ucraina, sustine cancelarul german Olaf Scholz, potrivit DPA si Reuters. „Niciunul dintre planurile lui Putin nu a functionat”, a precizat Scholz intr-o declaratie sustinuta miercuri in Bundestag, adaugand ca presedintele…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata, 10 decembrie, in cadrul unui eveniment din orașul estic Potsdam, ca președintele rus Vladimir Putin nu da dovada de reținere in brutalitatea sa și vrea sa cucereasca unele parți din Ucraina, relateaza agenția Reuters, citata de publicația britanica The…

- Vladimir Putin este hotarat sa cucereasca anumite parți ale Ucrainei și nu are nicio rezerva in agresiunea sa, spune cancelarul german, Olaf Scholz, care de la invazia Rusiei in Ucraina a vorbit la telefon cu președintele rus mai mult decat majoritatea celorlalți lideri occidentali, scrie The Guardian,…

- Riscul ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare intr-un razboi impotriva Ucrainei a scazut ca raspuns la presiunea internaționala. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat acest lucru, potrivit Reuters. „Razboiul continua cu o brutalitate neschimbata”, deși in acest moment unele…

- Cancelarul german Olaf Scholz a condamnat miercuri bombardamentele fortelor ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, argumentand ca sansele Rusiei de a castiga pe campul de lupta au disparut, transmite dpa. „Aceasta bombardament terorist impotriva populatiei civile trebuie sa inceteze si asta…

- Cancelarul german Olaf Scholz a numit miercuri un "act de disperare" deciziile recente ale presedintelui Vladimir Putin care a anuntat o mobilizare partiala a rezervistilor rusi pentru a lupta in Ucraina si referendumuri in teritoriile din estul si sudul acestei tari, relateaza AFP și Agerpres. Fii…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti, la New York, ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la "ambitiile sale imperiale" care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters. ”De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de…