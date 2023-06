Olaf Scholz spune despre Putin că este slăbit după rebeliunea Wagner Olaf Scholz crede ca Putin a ieșit slabit dupa rebeliunea Wagner din weekend, vazandu-se clar ca structurile autocratice au fisuri in ele. „ Cred ca este slabit, deoarece acest lucru arata ca structurile autocratice de putere au fisuri in ele si ca nu este atat de ferm in sa cum afirma mereu“, a declarat Scholz intr-un interviu de o ora pentru postul german de televiziune ARD, citat de Reuters. Intrebat despre impactul rebeliunii esuate asupra razboiului din Ucraina, cancelarul german a declarat ca o conditie prealabila pentru succesul negocierilor de pace este ca Rusia sa accepte ca trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

