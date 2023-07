Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care Rosselhozbank este sub regimul sanctiunilor, demersul are ca scop salvarea acordului ce asigura transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, in privinta caruia Moscova da tot mai multe semnale ca nu va mai accepta prelungirea lui dupa data de 17 iulie, cand expira. Rusia a…

- Austria, stat neutru, si-a anuntat sambata intentia de a adera la initiativa europeana de scut aerian (European Sky Shield), lansata in octombrie 2022 de cancelarul german Olaf Scholz in contextul razboiului din Ucraina, transmite AFP. CITESTE SI BREAKING NEWS Decizie radicala luata de Elon Musk…

- Aruncarea in aer a unei conducte de amoniac, in Ucraina, considerata esentiala in exportul ruse ingrasaminte, risca sa aiba un ”impact negativ” asupra Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, considerat crucial in aprovizionarea alimentara a lumii, ameninta Kremlinul, relateaza…

- Cancelarul federal german Olaf Scholz a „condamnat" marti, in timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, „noile atacuri aeriene ruse impotriva unor tinte civile", potrivit AFP.

- Ultima nava cu cereale urmeaza sa plece azi din Ucraina in baza acordului care permite exportul de cereale ucrainene in condiții de siguranța la Marea Neagra. Anunțul facut de ONU a venit cu o zi inainte ca acordul sa expire, in condițiile in care Rusia nu vrea sa-l prelungeasca daca nu primește facilitați…

- Germania va sprijini Ucraina cat timp va fi necesar, a dat asigurari cancelarul Olaf Scholz duminica, primindu-l pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin pentru prima oara de la debutul invaziei ruse, transmit AFP si dpa, citeaza Agerpres.

- Statele Unite si Marea Britanie au cerut in comun, marti, prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, denuntand faptul ca Rusia continua sa foloseasca alimentele ca arma, transmite AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat o cale de urmat care sa permita extinderea acordului privind exporturile de cereale din Ucraina, a anuntat luni biroul sau, dupa o intalnire cu ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, transmite AFP.