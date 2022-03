Olaf Scholz l-a indemnat pe președintele rus Vladimir Putin, inttr-o discuție telefonica avuta vineri, „sa puna capat imediat” razboiului din Ucraina. In discuția telefonica, „cancelarul s-a declarat foarte ingrijorat”. „De cateva zile sunt imagini și informații groaznice care vin din Ucraina”, potrivit unui comunicat de presa al cancelariei. Olaf Scholz i-a cerut liderului rus sa […] The post Olaf Scholz si Vladimir Putin au vorbit la telefon vreme de o ora. Ce i-a dezvaluit liderul de la Kremlin first appeared on Ziarul National .