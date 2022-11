Olaf Scholz se declară „surprins” de dependenţa companiilor germane de China Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca numarul companiilor germane care au ignorat riscurile de a depinde prea mult de piata chineza este remarcabil si a subliniat nevoia de diversificare, intr-un interviu acordat vineri revistei „Focus”, relateaza Reuters.. „Importanta pietei chineze nu mai are nevoie de nicio explicatie”, a spus el, dar obiectivul nu este de a fi dependent de o singura piata, a punctat cancelarul..„Prin urmare, sunt surprins de cat de dependente s-au facut unele companii de piete individuale si au ignorat complet riscurile”, a declarat Scholz. Astfel de dependente arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

