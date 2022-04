Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a pledat pentru o accelerare a aderarii Balcanilor de Vest la Uniunea Europeana, blocata de ani de zile, evocand "o noua era" care are de-a face cu razboiul din Ucraina.

- Președintele Klaus Iohannis a avut o discuție cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, iar unul dintre principalele puncte a fost legat de aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Very good discussion with ???????? Chancellor @OlafScholz on further enhancing our bilateral relations with a focus on economic…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Cancelarul german Olaf Scholz cere NATO sa evite un conflict direct cu Rusia și vrea sa se continue discuțiile diplomatice pentru pace cu Ucraina. Totodata, și președintele Consiliului European cere Alianței Nord-Atlantie sa nu se implice in conflictul di

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit luni Romaniei pentru ajutorul furnizat tarii sale, care se confrunta de cateva zile cu o invazie militara rusa de amploare. ”Sunt recunoscator Romaniei pentru contributia sa semnificativa la capacitatile de aparare ale tarii noastre. Sunt recunoscator…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a anunțat o deplasare in Rusia la inceputul acestei saptamani. Cancelarul german Olaf Scholz merge și el la Moscova saptamana viitoare. Obiectivul celor doi importanți lideri din Uniunea Europeana este „replasarea Europei in centrul discuțiilor pe marginea tensiunilor…