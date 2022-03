Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a reiterat joi refuzul NATO de a interveni militar in Ucraina, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut intr-un discurs adresat parlamentului de la Berlin mai mult ajutor pentru ca tara sa sa se apere in fata

- NATO nu va risca o escaladare a razboiului din Ucraina prin intervenția cu forța militara, a declarat joi cancelarul german Olaf Scholz, in cadrul unei conferințe de presa comuna la Berlin cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Dupa o vizita scurta si relativ discreta efectuata la Amman, ieri, unde s-a intalnit cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, seful Diplomatiei israeliene, Yair Lapid, va pleca sambata noapte in Romania si Slovacia, anunta cu putin timp in urma The Jerusalem Post , preluand un comunicat al Ministerului…

- Cancelarul german Olaf Scholz a purtat discuții privitor la razboiul dintre Rusia și Ucraina cu președintele francez Emmanuel Macron și liderul chinez Xi Jinping. Parțile au convenit sa susțina orice negocieri pentru o soluție diplomatica a conflictului. Liderii Germaniei, Franței și Chinei au purtat…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni in capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari in NATO nu se afla pe agenda organizatiei, in pofida a ceea ce sugereaza Rusia in cererile ei privind garantiile de securitate, insa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca securitatea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a continuat eforturile diplomatice pentru a evita o escaladare in Ucraina, vorbind la telefon sambata cu presedintele rus, Vladimir Putin, cu cancelarul german, Olaf Scholz, si cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, si urmand sa discute din nou si…

- Emmanuel Macron a sosit marti la Berlin pentru discutii cu Olaf Scholz, dupa ce a avut consultari la Moscova si la Kiev pentru rezolvarea crizei legate de Ucraina, potrivit AFP.Cancelarul german, care se întoarce el însuși de la Washington, unde criza ucraineana a fost în centrul…

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, dupa cum a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD. “Suntem gata sa luam o decizie”, a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO…