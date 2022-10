Olaf Scholz militează pentru o Uniune Europeană extinsă Cancelarul german Olaf Scholz a cerut sambata o Uniune Europeana extinsa, afirmand la o reuniune a social-democratilor europeni ca atunci isi va putea exercita mai bine influenta in afacerile globale, transmite Reuters. De la preluarea mandatului, Scholz a facut din extinderea Uniunii Europene pentru a include Balcanii si alte natiuni un element major al politicii sale externe. Acest subiect a devenit mai urgent de la invazia Rusiei in Ucrainaa, care a devenit candidata la aderarea la UE la inceputul verii. O Uniune Europeana cu 27, 30, 36 de state, cu peste 500 de milioane de cetateni liberi… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

