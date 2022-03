Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters.

Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct.

Autoritațile ruse le-au spus cetățenilor sa nu participe la protestele anti-razboi, relateaza CNN, anunța Mediafax.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este "o incalcare flagranta" a dreptului international, vorbind despre o zi "ingrozitoare pentru Ucraina" si "o zi neagra pentru Europa", relateaza AFP si Reuters.

Ministrul britanic de Externe Liz Truss apreciaza miercuri drept "extrem de probabil" ca presedintele rus Vladimir Putin sa vrea sa invadeze Ucraina si sa cucereasca Kievul, dupa ce Moscova a recunoscut independenta teritoriilor ucrainene separatiste proruse Donetk si Lugansk, relateaza AFP.

Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni seara ca Ucraina este o colonie a Statelor Unite cu ''un regim marioneta'' si a acuzat serviciile secrete occidentale ca ajuta Kievul sa comita crime, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au cerut miercuri Rusiei sa adopte "masuri autentice de detensionare" pentru a evita orice conflict cu Ucraina, amenintand din nou Moscova cu sanctiuni in caz contrar, informeaza AFP.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a fost acuzat ca este un lider slab in criza ucraineana si lipsit de fermitate fata de Rusia, dar marti, in timpul vizitei la Kremlin, nu doar ca i-a facut fata presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, ci a parut chiar ca asta ii facea placere, comenteaza miercuri