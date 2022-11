Cancelarul german Olaf Scholz, care a fost aspru criticat pentru o vizita la Beijing in aceasta saptamana, a declarat sambata ca declaratia comuna a sa si a presedintelui chinez, Xi Jinping, impotriva folosirii armelor nucleare in Ucraina a fost un motiv suficient pentru a merge acolo, relateaza AFP si Reuters. In cadrul unei reuniuni a social-democratilor germani la Berlin, la o zi dupa vizita sa de 12 ore la Beijing, Scholz a salutat acordul cu presedintele Xi Jinping de a se opune unei escaladari nucleare in razboiul din Ucraina. ”Pentru ca guvernul chinez, presedintele si cu mine am reusit…