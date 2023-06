Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca intentioneaza sa mentina contactul cu presedintele rus Vladimir Putin si sa discute cu acesta „curind”, informeaza simbata, 10 iunie, DPA. „Intentionez sa fac din nou acest lucru curind”, a declarat Olaf Scholz in cadrul celui de-al 38-lea Congres al…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a declarat ca intentioneaza sa mentina contactul cu presedintele rus Vladimir Putin si sa discute cu acesta „curand”, informeaza sambata, 10 iunie, DPA. Scholz a mentionat ca a discutat cu Putin la scurt timp dupa ce președintele Rusiei a ordonat, in urma cu 15 luni,…

- Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz s-a declarat vineri, 26 mai, gata sa reia, ”cand va veni momentul”, contactul pe tema Ucrainei cu Vladimir Putin, cu care el nu a mai discutat din luna decembrie, informeaza AFP și Agerpres. ”Ultima mea discutie telefonica dateaza de ceva timp. Insa eu am…

- Cancelarul german Olaf Scholz nu se asteapta ca avioane de lupta moderne sa fie livrate Ucrainei prea curand. „Este, pana la urma, un proiect pe termen mai lung”, a spus acesta. Scholz susține ca planul de a instrui piloti pe aceste aparate de lupta arata angajamentul Occidentului fata de Ucraina, relateaza…

- Ucraina a primit miercuri dupa-amiaza primul sistem de aparare Patriot din Germania. Anunțul a fost facut de ministrul apararii ucrainean - Oleksii Reznikov.“Patriots” for patriotsDo you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened…

- Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, a apreciat joi ca fiind "extrem de important" sa fie furnizate "rapid" Ucrainei munitiile de care ea are nevoie pentru a respinge invazia rusa, informeaza AFP.