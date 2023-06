Stiri pe aceeasi tema

- Manevrele aeriene majore ale NATO in Europa dovedesc puterea si unitatea Germaniei si a aliatilor sai, a afirmat vineri cancelarul german Olaf Scholz, in timpul vizitei la o baza aeriana germana participanta la operatiune, transmite DPA.

- Cele mai mari manevre ale fortelor aeriene din istoria NATO care au inceput in spatiul aerian al Germaniei demonstreaza pregatirea defensiva a aliantei occidentale si a fortelor armate germane, a declarat luni, 12 iunie, ministrul german al apararii, Boris Pistorius, citat marti, 13 iune, de agentia…

- Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz s-a declarat vineri, 26 mai, gata sa reia, ”cand va veni momentul”, contactul pe tema Ucrainei cu Vladimir Putin, cu care el nu a mai discutat din luna decembrie, informeaza AFP și Agerpres. ”Ultima mea discutie telefonica dateaza de ceva timp. Insa eu am…

- Presedintele Volodimir Zelenski a ridicat duminica prestigiosul premiu Charlemagne in numele poporului ucrainean, acordat in onoarea serviciilor aduse Europei, incununand astfel o vizita in Germania in care a obtinut un nou ajutor militar si un sprijin calduros din partea Berlinului, relateaza Reuters,…

- Germania a pregatit o noua livrare de armament pentru Ucraina, cea mai mare de la inceputul invaziei ruse, scrie sambata publicatia Der Spiegel, preluata de Reuters. Ajutorul militar in valoare de 2,7 miliarde de euro cuprinde 20 de vehicule de lupta pentru infanterie Marder, 30 de tancuri Leopard 1,…

- Republica Moldova mizeaza pe sprijinul Romaniei si al Germaniei pentru obtinerea initierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, a declarat, luni, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Cotroceni, dupa intrevederea cu presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german, Olaf Scholz.…

- Ucraina a inceput sa primeasca primele tancuri promise de tarile occidentale. Este vorba despre 18 tancuri Leopard 2 din Germania și 14 mașini de lupta Challenger 2, din Marea Britanie. Acestea din urma au fost recepționate chiar de ministrul ucrainean al Apararii.

- Tarile occidentale vor trebui sa sprijine Ucraina inca pentru mult timp, in contextul invaziei ruse din aceasta tara, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu aparut joi in cotidianul The Guardian, potrivit DPA. Presedintele rus Vladimir Putin „nu intentioneaza sa obtina…