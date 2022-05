Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana pregateste un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la invadarea Ucrainei de acum peste doua luni, pe care Moscova o numeste o operatiune militara speciala. Este asteptat ca pachetul sa vizeze petrolul rusesc, bancile din Rusia si Belarus, precum si mai…

- Germania va elimina complet, dar treptat, importurile de petrol din Rusia ”pana la sfarsitul anului”, a declarat, miercuri, ministrul german de Externe Annalena Baerbock, relateaza CNN. ”Germania va elimina complet importurile de energie din Rusia (...) Importurile de petrol se vor reduce la jumatate…

- Germania ar putea fi in masura sa opreasca importurile de petrol din Rusia anul acesta, a afirmat vineri cancelarul Olaf Scholz, adaugand ca va dura mai mult pana cand cea mai mare economie europeana se va elibera de dependenta de gazele din Rusia, transmite Reuters.Vorbind in timpul unei conferinte…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…

- Comisia Europeana urmeaza sa inainteze, marți, mai multe propuneri pentru ca statele membre ale Uniunii Europene sa scape cat mai repede de dependența energetica fața de Rusia, a anunțat Ursula von der Leyen, luni. In ciuda anunțului șefei CE, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a atras atenția ca importurile…