Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a respins luni criticile conform carora Germania este prea lenta in livrarile de armament greu catre Ucraina, relateaza DPA, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat, luni, ca nu este impresionat de avertismentele presedintelui rus Vladimir Putin privind continuarea livrarilor de arme din Occident catre Ucraina, țara pe care o va sprijini „atata timp cat va fi necesar”, informeaza DPA, citat de Agerpres.„Nu trebuie sa ne lasam…

- Mai multe celebritati din Germania l-au avertizat intr-o scrisoare deschisa pe cancelarul Olaf Scholz ca livrarile de armament greu catre Ucraina ar putea sa duca la declansarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, informeaza vineri DPA.

- Cancelarul german Olaf Scholz a spus in timpul unei vizite in Japonia ca Germania are nevoie de o armata puternica pentru a descuraja un atac al Rusiei și l-a criticat pe președintele rus Vladimir Putin ca se agața de ideea de a impune „pacea cu forța” in Ucraina, o strategie despre care liderul de…

- Germania nu va mai oferi armament greu Ucrainei: Kievul, invitat sa achiziționeze Germania nu va mai oferi armament greu Ucrainei: Kievul, invitat sa achiziționeze Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a invitat Ucraina sa achiziționeze armament de fabricație germana și a justificat decizia de a nu livra…

- Germania va fi „mai saraca” din cauza razboiului din Ucraina, dar este „un pret destul de mic de platit, in comparatie cu suferintele pe care le indura ucrainenii”, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, conform CNN.

- Presedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier a reiterat duminica deplina solidaritate a tarii sale fata de Ucraina, dar in acelasi timp si-a avertizat conationalii ca ”vremurile grele” si consecintele economice ale invaziei ruse in Ucraina ”sunt abia la inceput”, consemneaza agentia EFE. „Vor veni…

- Dupa invazia Rusiei in Ucraina și utilizarea pe scara larga a rachetelor pentru a ataca ținte in conflict, Germania are in vedere achiziționarea de sisteme de aparare antiracheta din Israel in viitorul apropiat. Chestiunea a fost discutata la o intalnire intre cancelarul Olaf Scholz și generalul Eberhard…