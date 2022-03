Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat luni ca Polonia nu are in vedere sa trimita Ucrainei avioane de lupta, in timp ce membri ai Congresului american fac presiuni asupra presedintelui Joe Biden sa dea curs solicitarii Ucrainei de a facilita transferul catre aceasta a unor avioane de lupta…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita la randul ei avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul american de stat, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova.

- Presedintele francez, Emmanul Macron, a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta isi accelereaza desfasurarea unor militari in Romania, in cadrul NATO, in urma invaziei Ucrainei de catre armata rusa si a dat asigurari in cadrul unui summit exceptional UE ca Parisul va ”continua sa livreze materiale militare…

- Germania va trimite inca trei avioane de vanatoare in Romania pentru a sprijini misiunea de poliție aeriana a NATO, a anunțat joi Ministerul Apararii de la Berlin, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Inca opt avioane de lupta americane F-15 au aterizat luni in Polonia, a anuntat ministrul apararii din Polonia, in contextul tensiunilor in crestere din estul Europei dupa ce Rusia a comasat trupe in apropierea frontierei cu Ucraina, relateaza Reuters. "Mai multe avioane de lupta americane…

- Rusia îsi va retrage fortele armate din Republica Belarus dupa ce se vor încheia manevrele militare comune de acolo, a declarat marti purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza dpa si AFP."Pentru cei care urmaresc acest lucru îndeaproape, nimeni nu…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Amenințarea Rusiei la granița Ucrainei este tot mai mare, iar liderii mondiali cauta metode prin care sa evite un potențial conflict. Americanii au cerut Germaniei sa inchida gazoductul Nord Stream 2 in cazul in care armata rusa trec granițele Ucrainei. Oficialii americani le-au spus membrilor Congresului…