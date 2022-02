Stiri pe aceeasi tema

- Germania isi va pune in practica planurile care vizeaza construirea a doua noi terminale pentru gaze naturale lichefiate (LNG) si anunta ca isi va majora rezervele pentru a-si reduce dependenta de gazele rusesti, a declarat duminica Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, transmite Reuters.

- Germania isi va pune in practica planurile care vizeaza construirea a doua noi terminale pentru gaze naturale lichefiate (LNG) si, de asemenea, isi va majora rezervele de gaze naturale pentru a-si reduce dependenta de gazele rusesti, in contextul invaziei Ucrainei, a declarat duminica Olaf Scholz,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- Exista puține proiecte energetice in lume atat de controversate ca Nord Stream 2, iar marți, proiectul aproape ca a fost „ingropat” dupa ce cancelarul Germaniei a anunțat ca a oprit procesul de aprobare a acestuia, din cauza crizei din Ucraina, arata o analiza CNN. Conducta de 1.230 de kilometri trebuia…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți (15 februarie) ca Rusia nu dorește un razboi in Europa, dar ca raspunsurile la propunerile sale de garantare a securitații, date de SUA și NATO, nu corespund cererilor sale, relateaza Reuters.Intr-o conferința de presa comuna de la Moscova, dupa discuțiile…

- Planificata crestere a salariului minim in Germania la 12 euro (13,61 dolari) pe ora din octombrie inseamna o majorare salariala pentru mai mult de sase milioane de persoane si nu ar trebui sa duca la concedieri, contrar criticilor, a declarat vineri ministrul Muncii, Hubertus Heil, transmite Reuters,…

- Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de criza cu Rusia, considerand ca aceasta nu ar face decat sa agraveze tensiunile, a indicat ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmit sambata AFP si Reuters. 'Livrarile de arme nu ar contribui acum' la dezamorsarea crizei, o pozitie…

- Noul guvern de coaliție al Germaniei dorește sa atraga 400.000 de lucratori calificați din strainatate in fiecare an pentru a aborda atat dezechilibrul demografic, cat și deficitul de forța de munca in sectoare cheie care risca sa submineze redresarea dupa pandemie, scrie Reuters. „Deficitul de lucratori…