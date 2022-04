Olaf Scholz: Germania ar putea opri anul acesta importurile de petrol din Rusia

Germania ar putea fi in masura sa opreasca importurile de petrol din Rusia anul acesta, a afirmat vineri cancelarul Olaf Scholz, adaugand ca va dura mai mult pana cand cea mai mare economie europeana se va elibera de dependenta de gazele din Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Scholz a declarat, in timpul unei conferinte de presa cu premierul britanic Boris Johnson in Londra, ca Germania va continua sa livreze arme Ucrainei pentru a o ajuta sa faca fata invadarii de catre Rusia.Reducerea dependentei de gazul rusesc este o provocare pentru cea mai mare economie a Europei, avand in vedere…