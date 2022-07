Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Olaf Scholz si sotia sa Britta Ernst au fost criticati pentru ca au aruncat la cosul de gunoi documente care contineau informatii secrete ale guvernului german. Vecinii lor din Potsdam, de la periferia Berlinului, au gasit mai multe hartii marcate „confidential” imprastiate pe strada, in…

- Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, a dezvaluit motivul pentru care statiile de incarcare pentru masinile electrice nu functioneaza. Constructorul a aruncat cutiile in care au venit aceste dispozitive, iar in aceste cutii erau si codurile de activare, a spus edilul Galatiului.

- Drama unei familii din Alba care și-a gasit cainele mort prin impușcare langa casa: Bobi, un bichon iubit de familie și vecini Bobi, un bichon de opt ani și jumatate era sufletul unei familii din Alba Iulia, care de un an s-a mutat in satul Paraul lui Mihai din comuna Vințu de Jos. Era iubit de vecini…

- Colectivul Universitații de Stat din Tiraspol a publicat o scrisoare adresata ministrului Educației și Cercetarii, Anatolie Topala, in care declara ca se simt „neglijați și aruncați la coșul de gunoi” și anunța ca vor apela la organismele internaționale, pentru a-și apara dreptul constituțional, statutul…

- Depozitarea necontrolata de deșeuri a adus amenzi administrațiilor locale din Ialomița. In urma controalelor efectuate in teren, in primavara acestui an, comisarii Garzii de Mediu Ialomița au descoperit zeci de gropi de gunoi unde oamenii aruncau deșeurile fara a fi trași la raspundere. Ca urmare a…

- In razboaiele zilelor noastre, atacurile cibernetice sunt la fel de importante si provoaca daune ca loviturile cu arme conventionale. Pot fi și mult mai numeroase. 14 milioane de agresiuni informatice au fost asociate cu razboiul in Ucraina.

- Ocupantii rusi au transformat un supermarket dintr un cartier din Mariupol, oras port la Marea Azov, in regiunea Donetk, intr un fel de groapa de gunoi pentru cadavre, aici fiind aruncate trupurile care au fost scoase de ape din morminte cand noile autoritati proruse din Mariupol au incercat sa restabileasca…

- Penalitați de peste 33.000 de euro pe zi: Romania acționata in judecata de Comisia Europeana pentru ca NU a inchis zeci de gropi de gunoi Penalitați de peste 33.000 de euro pe zi: Romania acționata in judecata de Comisia Europeana pentru ca NU a inchis zeci de gropi de gunoi Romania a fost data in…