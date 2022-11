Stiri pe aceeasi tema

- Olaf Scholz considera ca Germania este pregatita pentru sezonul de iarna, chiar daca Rusia a oprit fluxul de gaz spre Europa in urma unei dispute legate de razboiul din Ucraina, cancelarul federal invocand modul in care guvernul sau a abordat criza energetica, relateaza Agerpres preluand agenția germana…

- Cancelarul german Olaf Scholz a spus ca Germania s-a pregatit pentru dificultațile cauzate de lipsa aprovizionarii cu gaze din Rusia. El este increzator ca țara este pregatita sa supraviețuiasca iernii viitoare fara intreruperi de curent. Cancelarul federal a facut o astfel de declarație in orașul Friedrichshafen…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat ca referendumurile ilegale pe care rușii le-au organizat in regiunile ocupate din Ucraina nu schimba cu nimic sprijinul Germaniei pentru Ucraina și ca rezultatele acestora nu vor fi acceptate, transmite Agerpres . „Nu vom accepta rezultatele acestor simulacre…

- Marți, 20 septembrie, cancelarul german Olaf Scholz a declarat la New York, ca Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite Reuters și Agerpres . „De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters. ”De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de…

- „Armata noastra trebuie sa devina pilonul apararii convenționale in Europa”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, pe fondul razboiului din Ucraina. Germania trebuie sa devina „cea mai bine echipata forța armata din Europa”, a declarat vineri cancelarul Olaf Scholz, dupa ani de analize „eronate”…

- Marți, cancelarul german, Olaf Scholz a anuntat ca isi doreste o reforma a pietei de electricitate care sa se aplice din aceasta iarna in Germania, pentru a contribui la scaderea preturilor si pentru a reduce profiturile acestui sector, in contextul in care subiectul este dezbatut in prezent la nivelul…