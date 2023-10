Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intarirea apararii aeriene a Ucrainei cu sistemul Patriot „este cel mai necesara in acest moment”, a declarat Scholz…

- A ajuta Kievul sa-si mentina economia pe linia de plutire si, pe termen lung, sa-si reconstruiasca infrastructura este obiectivul unei conferinte internationale de anul viitor privind reconstructia Ucrainei, care se va tine pe 11 si 12 iunie la Berlin, transmite La Tribune. Cancelarul german, Olaf Scholz,…

- Razboi in Ucraina, ziua 575. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a justificat, miercuri, la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite inarmarea Kievului și impunerea de sancțiuni Moscovei ca acțiuni de aparare a Cartei fondatoare a ONU.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa, citat de Agerpres."Acest lucru este foarte important", a spus Zelenski in discursul sau rostit sambata…

- Presiuni asupra lui Olaf Scholz pentru a-l convinge sa furnizeze Ucrainei rachete de croazieraCancelarul german Olaf Scholz este tot mai presat sa trimita rachete de croaziera in Ucraina pentru a-i intari dificila contraofensiva impotriva forțelor ruse. Doi parlamentari din Partidul Social Democrat…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Franța va transfera rachete cu raza lunga de acțiune in Ucraina pentru a-și sprijini contraofensiva in curs, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la summitul NATO de la Vilnius, Lituania, pe 11 iulie. La randul lui, Cancelarul german Olaf Scholz va prezenta un nou pachet de sprijin in valoare…