Cancelarul german Olaf Scholz a cerut cu fermitate Serbiei sa se alature sanctiunilor impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. „Cancelarul Scholz a cerut intr-un mod foarte hotarat, clar si ferm Serbiei sa se alature sanctiunilor impotriva Rusiei”, a declarat Vucic in cadrul unei conferinte de presa comune la finalul intrevederii cu Scholz, care a efectuat prima sa vizita in Balcanii occidentali. Presedintele sarb a evocat „situatia specifica” a Serbiei in aceasta chestiune, din cauza inainte de toate a problemei Kosovo,…