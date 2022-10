Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz se afla in centrul unor critici, inclusiv in cadrul coalitiei sale de guvernamant, din cauza unui proiect privind vanzarea unei parti a portului Hamburg grupului chinez Cosco, in urma unor dezaluiri ale posturilor NDR si WDR cu privire la faptul ca fostul primar al Hamburgului…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au afisat o anumita dorinta de destindere in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, dupa tensiunile care au izbucnit la lumina zilei intre Paris si Berlin, scrie AFP. "Cooperarea dintre Germania si Franta, precum si dintre…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa antreneze pana la 15.000 de militari ucraineni cat mai curand posibil, relateaza cotidianul german Spiegel, citat de Reuters. Potrivit planului blocului comunitar, ale carui detalii finale vor fi negociate la Bruxelles saptamana viitoare, Polonia va…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters. ”De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat ca guvernul de la Berlin analizeaza daca este posibil din punct de vedere legal ca taxa pe profiturile exceptionale ale companiilor energetice sa fie aplicata retroactiv, transmite Reuters. Duminica, Berlinul a impus o taxa producatorilor de energie in cadrul…

- Cancelarul german Olaf Scholz urmeaza sa depuna marturie in fata parlamentarilor din Hamburg, vineri, in legatura cu rolul sau in perioada cand era primar al orasului-stat din nordul tarii in combaterea fraudelor fiscale, caz ce risca sa ii afecteze imaginea in contextul in care el incearca sa combata…