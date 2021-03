Stiri pe aceeasi tema

- ''Obiectivul escrocilor este de a convinge autoritatile publice sa faca plati importante pentru a-si asigura achizitia, iar dupa aceea sa dispara cu banii'', a relatat OLAF, care a amintit ca stratageme similare s-au inregistrat si anul trecut, mai exact la inceputul pandemiei de coronavirus, la acea…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) ar urma sa recomande vaccinul anti-Covid produs de Johnson & Johnson la inceputul lunii viitoare, consolidand astfel ritmul de aprovizionare cu vaccinuri in UE, informeaza Hotnews , care citeaza Bloomberg. Potrivit sursei citate, un oficial al UE a declarat ca…

- De la primul caz de infectare cu noul coronovirus și pana in prezent multe lucruri s-au schimbat. Romanii au trecut, pe rand, printr-o stare de urgența și mai multe stari de alerta, care continuna și astazi. In tot acest timp, obiceiurile sociale s-au schimbat. Am ajuns sa ne vedem mai rar cu prietenii…

- Uniunea Europeana a primit cu 30% mai puține doze de vaccin Pfizer / BioNTech fața de cantitatea de seruri comandate de la grupul farmaceutic. Pfizer / BioNTech intarzie cu livrarile de doze de vaccin catre Uniunea Europeana. Din luna decembrie trebuiau livrate 10 milioane de vaccinuri, insa transportul…

- Avand in vedere situația neplacuta cu privire la deficitul de vaccinuri recepționate de la compania Pfizer, din data de 4 februarie, pana pe 16 februarie vaccinarea continua cu vaccinul Moderna. Pana pe 2 februarie, Romania primise 36.000 de doze Moderna, care se adauga celor 948.149 de doze deja recepționate…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat, joi, ca Universitatea Oxford & AstraZeneca a devenit al treilea dezvoltator de vaccin impotriva COVID-19 care a depus la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) solicitarea pentru obtinerea autorizatiei…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, astazi, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford.Solicitarea va fi analizata in regim de urgența, iar o recomandare ar putea fi emisa undeva, in jurul datei de 29 ianuarie, cand ar…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) se așteapta ca AstraZeneca sa depuna saptamana viitoare o cerere de "comercializare condiționata" pentru vaccinul anti-Covid-19, potrivit unui anunt al EMA, citat de CNN. Agenția Europeana a Medicamentului anunta ca a primit mai multe date de la AstraZeneca si…