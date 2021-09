Stiri pe aceeasi tema

- Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs pentru emisiunea „Ora de profit.ro” de la Prima TV. Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie…

- Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie pentru Elvetia, cu experienta cuprinsa intre doi si cinci ani, specializare finalizata si vorbitor de germana. Salariul este cuprins intre 10.000 si 15.000 de euro brut pe luna. Aceeasi suma se ofera in Franta pentru un medic stomatolog, cu experienta…

- Spatiul de libera circulatie „Schengen nu este functional în acest moment”, a declarat sâmbata premierul ceh Andrej Babis, într-un interviu acordat ziarului Pravo, el argumentând ca acordul privind acest spatiu încheiat în anul 1985 nu este în masura,…

- Primaria Municipiului Brașov a demarat un program de amenajare noi parcuri in municipiul cartierelor, in principal parcuri de cartier. Prima etapa din acest program este realizarea unui studiu de oportunitate care sa ajute Municipalitatea sa vada care sunt nevoile locuitorilor din fiecare cartier privind…

- In Botosani a fost dat in folosinta singurul traseu artificial de river rafting din Romania, dar si din estul Europei. Are o lungime de 280 de metri si diferite grade de dificultate imitand cu fidelitate senzatiile oferite de raurile involburate de munte. Aici vor avea loc competitii internationale.

- Vreme extrema in Europa, unde vintul puternic, ploile torențiale și grindina au necesitat intervenții de amploare. Germania se confrunta cu inundații de proporții, iar in Franța stratul gros de grindina a putut fi indepartat doar cu plugurile de zapada. Orașul german Stuttgart se confrunta cu inundații…

- Vreme extrema in Europa, unde vantul puternic, ploile torențiale și grindina au necesitat intervenții de amploare. Germania se confrunta cu inundații de proporții, iar in Franța stratul gros de grindina a putut fi indepartat doar cu plugurile de zapada. Orașul german Stuttgart se confrunta cu inundații…

- Situat in centrul tarii, Brasovul le ofera turistilor imagini spectaculoase de pe Tampa sau de pe dealurile inalte din imprejurimi. Nici macar nu este nevoie sa mergi in Poiana Brasov pentru a fi in mijlocul naturii, istoriei si arhitecturii