Oktoberfest – anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat in Germania, nu va avea loc nici in 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Oktoberfest atrage de obicei circa 6 milioane de vizitatori in orașul Munchen in fiecare an, mulți dintre participanți…

- Marele Premiu al Canadei de Formula 1, programat pe 13 iunie pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal, a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat joi autoritatile locale, transmite AFP. MP al Canadei va fi inlocuit pe 13 iunie de cel al Turciei, a…

- Helge Braun, șeful cancelariei Merkel, a avertizat, sambata, ca Germania trebuie sa faca tot posibilul pentru a reduce numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 in urmatoarele saptamani, altfel risca sa piarda controlul din cauza noilor mutații ale virusului care sunt rezistente la vaccin, informeaza…

- Targul de carte din Paris va fi anulat si in acest an din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia DPA, arata Agerpres. ''Salon du Livre'', cel mai important eveniment literar anual din Franta, urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, a anuntat joi asociatia industriei de profil, Syndicat…

- Openul de golf al Canadei, care urma sa se desfasoare intre 7 si 13 iunie, in Ontario, a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat, marti, circuitul nord-american PGA, citat de AFP, potrivit Agerpres. Evenimentul va fi inlocuit cu un alt turneu,…

