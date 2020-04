Oktoberfest 2020, anulat din cauza COVID-19 Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria. Desfasurarea celui mai mare festival al berii din lume, gazduit in fiecare an de capitala Bavariei, Munchen, a fost marcata de incertitudini anul acesta, transmite Digi24.ro. Adunarile publice sint Citeste articolul mai departe pe noi.md…

