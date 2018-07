Stiri pe aceeasi tema

- Veste șoc in familia unei celebre artiste! Fiul sau a decis sa iși incheie socotelile cu viața și a fost gasit fara suflare, in propria casa. Artista se afla la o petrecere in timp ce a aflat ca fiul ei a murit. Fiul Tinei Turner, Craig Raymond Turner, s-a sinucis, la varsta de 59 de ani. Artista, in…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, il va primi vineri pe noul premier italian, Giuseppe Conte, pentru a pregati Consiliul European de la 28 si 29 iunie in special in chestiunea migrantilor, a informat luni Palatul Elysee, potrivit AFP, preluata de Agerpres. "Dupa prima lor intrevedere in…

- Dupa ce a caștigat al 11-lea Roland Garros din cariera, spaniolul Rafael Nadal, locul 1 ATP, a vorbit despre Simona Halep și a laudat-o dupa ce a caștigat finala feminina a turneului de la Paris. "Fara dubii, Simona este o mare luptatoare. Este una dintre jucatoarele care se deplaseaza cel mai bine…

- Spaniolul Rafa Nadal, 32 de ani, locul 1 ATP, și austriacul Dominic Thiem, 24 de ani, locul 8, joaca azi in finala turneului de la Roland Garros. Meciului incepe la ora 16:00 și este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. liveSCORE de al 16:00 Rafael Nadal - Dominic Thiem Rafa Nadal este pentru…

- Anthonuy Bourdian, cunoscut drept unul dintre cei mai talentați bucatari din lume, s-a sincuis, la varsta de 61 de ani, intr-un hotel din Paris. Borudain era cunoscut pentru emisiunile gastronomice pe care le realiza la CNN, dar și pentru carțile pe care le-a scris. ”Cu deosebita tristețe confirmam…

- Presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) Marine Le Pen a indemnat miercuri la crearea unor aliante cu alte formatiuni suveraniste, apreciind ca atmosfera nu a fost niciodata mai ”favorabila” unei schimbari a ”naturii” Uniunii Europene (UE), in alegerile din 2019, relateaza Reuters. ”Credem…