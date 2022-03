OK… Și în afară de refugiați, cu ce ne-am ales? De aceasta data, indiferent de vreme și mai ales de vremuri, romanii s-au mobilizat exemplar. Oameni simpli, patroni de societați comerciale, voluntari, asociații umanitare și instituții ale statului roman. Desigur, cu nelipsitul exces de zel care a facut ca autoritațile bucureștene sa amenajeze ”tabere” gigantice, cu mii de locuri neocupate și apeluri oficiale la donații […] The post OK... Și in afara de refugiați, cu ce ne-am ales? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua milioane de oameni au devenit peste noapte refugiati. Nu e tara din Europa in care sa nu fi ajuns mii sau zeci de mii de ucraineni. Este și cazul Romaniei, care primește in continuare oameni care fug disperați din calea razboiului.

- Dupa primul val de oameni plecati din Ucraina din cauza razboiului, va urma cel mai probabil un al doilea val, format din refugiati mai vulnerabili, a atras atentia directorul Agentiei ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, potrivit caruia marti sau miercuri se va depasi pragul de

- Sute de mii de ucraineni au luat cu asalt granițele pentru a fugi din calea trupelor rusești. Imaginile surprinse in apropiere de Vama Sculeni, miercuri, arata proporțiile exodului, cu cozi kilometrice de oameni care incearca sa intre in Romania, pe jos, sau cu mașina. Prin ninsoare și frig, o coloana…

- Deși par simple, la prima vedere, intrebarile de logica ne pot ridica anumite probleme, atunci cand incercam sa raspundem și sa rezolvam dilemele. Desigur, primul raspuns ce ne vine in minte poate sa nu fie intotdeauna cel corect, motiv pentru care foarte puțini oameni reușesc sa deslușeasca misterul,…

- La Targu-Mureș a ajuns un prin grup de zece refugiați din Ucraina, a anunțat duminica, 27 februarie, jurnalistul mureșean Gabriel Gedo. "Ei au fost preluați prin grija prietenului meu (Iustinian Rus – n.r.) și a altor oameni de bine din zona. Spiritul tolerant al Transilvaniei, omenia și sentimentele…

- Primul val de refugiați din Ucraina a ajuns deja in Romania. Zeci de ucraineni au trecut joi, 24 februarie, prin PTF Sighetu Marmației in țara noastra.Zeci de ucraineni de etnie romana din zona Solotvino (Slatina) au trecut deja in Romania. Coloanele de mașini dinspre Ucraina se pot observa de la punctul…

- L-am visat pe Borcea… Astea au fost, serios, primele cuvinte pe care le-am auz… Nu, stati! Nu eu l-am visat pe Borcea. De pacatu’ asta m-a ferit Al de sus. L-a visat o vecina d-ale mele, doamna Anton. Alea de mai sus au fost primele cuvinte pe care mi le-au auzit urechile, cand m-am intalnit, mai adineauri,…

- Cateva persoane s-au adunat, miercuri, 26 ianuarie , la cimitirul Ghencea Militar din București, la mormantul lui Nicolae Ceaușescu, pentru a comemora 104 de ani de la ziua de naștere a fostului dictator. Pana in 50 oameni, unii cu masca, alții fara, au aprins lumanari, au depus coroane de flori, au…