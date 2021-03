Oina românească, îndoliată! A murit colonelul Dumitru Cone Lumea oinei romanesti a suferit o mare pierdere, dupa ce unul dintre sustinatorii sportului nostru national, colonelul Dumitru Cone, a incetat din viata. „Un om cu un suflet mare, in care oina a avut un loc aparte. A iubit sportul nostru național și a fost mereu alaturi de el. Un caracter deosebit, care a fost apreciat de toti cei cu care a colaborat. A iubit oina de mic, de pe plaiurile doljene, unde a venit pe lume, dar a putut sa faca mai mult pentru ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

