Organizatia Internationala a Muncii (OIM) atrage atentia ca anul acesta lucratorii se afla in prima linie, desi toata lumea este afectata de pandemia de Covid-19 si de criza globala, iar adoptarea unor practici sigure la locul de munca este esentiala, informeaza un comunicat al Inspectiei Muncii.



Mesajul OIM vine in contextul in care la data de 28 aprilie se celebreaza Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca.



"Anul acesta, Organizatia Internationala a Muncii a dorit sa atraga atentia asupra faptului ca, desi toata lumea este afectata de pandemia de COVID-19…