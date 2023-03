Stiri pe aceeasi tema

- Echipele si sportivii CSM Constanta sustin noi partide in finalul acestei saptamani. Baschet Dupa partida pierduta pe teren propriu contra campioanei Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, echipa feminine de baschet CSM Constanta va mai juca un meci zilele acestea, duminica, 19 februarie, de la ora 18.00, in deplasare,…

- Ministerul Energiei va incasa venituri de 1 miliard de lei generate de implementarea prevederilor strategiei de privatizare la Societatea Rompetrol Rafinare S.A., aprobate prin H.G. 626/2015 pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participatia detinuta de statul roman la Societatea…

- Noaptea trecuta, polițiștii din Lumina au fost chemați in jurul orei 2, la locuința unei femei care a reclamat ca a fost batuta de soțul ei. Potrivit surselor Digi24, barbatul care și-a lovit soția ar fi deputatul AUR Dumitru Focșa. Polițiștii care au ajuns la fața locului „au constatat faptul ca cele…

- BTT SA inchiriaza un teren in suprafata de 2.235 mp situat in Baza BTT Costinesti, judetul Constanta. Anuntul de participare a fost publicat in presa nationala in data de 21 decembrie 2022, iar licitatia va avea loc pe 31 ianuarie 2023.Licitatia publica va avea loc in Bucuresti, Calea Victoriei nr.…

- Turneul Final 8 este programat sa se dispute in perioada 11 15 februarie 2023. Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste, in intervalul 28 30 decembrie a.c., meciurile ultimei grupe din Cupa Romaniei la baschet, faza intai, sectiunea masculina. Accesul spectatorilor la partide este…

- Colecta de Craciun a magazinelor LIDL a ajuns și la Bistrița. Campania extinsa in toata țara vizeaza colectarea de donații pentru persoanele mai puțin norocoase ce constau in alimente neperisabile. Acțiunea de anul acesta este coordonata la Bistrița prin Banca de alimente Cluj. Pe langa Bistrița, colecta…

- CSM Constanta a incheiat anul 2022 cu victorie si la masculin, si la feminin, in competitiile de seniori.Astfel, in esalonul de elita, Divizia A1, jucatorii antrenati de Razvan Parpala au dispus pe teren propriu de U Cluj, scor 3 0 25 19, 25 19, 25 14 , in ultima partida din tur. CSM Constanta incheie…

- Anul 2024 ar putea fi instituit ca „Anul Avram Iancu”, la 200 de ani de la nașterea marelui revoluționar roman. Proiect, la Senat Anul 2024 ar putea fi instituit ca „Anul Avram Iancu”, la aniversarea a 200 de ani de la nașterea marelui revoluționar roman. O inițiativa legislativa in acest sens a fost…